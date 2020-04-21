Стартовала третья волна бета-тестирования переиздания Halo 2: Anniversary. По такому случаю, как водится, в Сети начали появляться новые ролики с актуальным игровым процессом. Мы сейчас спешим поделиться самыми интересными видеоматериалами.

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Напомним, Halo 2: Anniversary в рамках третьей волны бета-теста доступна с шестью уровнями из сюжетной кампании и с мультиплеером на пару режимов. Оценить качество картинки можно прямо вот сейчас, глянув на видео.

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К сожалению, у Halo 2: Anniversary нет точной даты релиза. Пока это только тесты. Зато уже сейчас видно, что игра выглядит на голову лучше оригинала. Осмелимся предположить, что нас ждёт ровно такая же ситуация, что случилась с переизданием первой части.

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Игру будут долго и упорно тестировать, отлавливая все ошибки и мониторя отзывы. И только после этого проект поступит в продажу.

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