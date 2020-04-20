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Главный игровой инсайдер Джейсон Шрайер будет работать в престижном издании Bloomberg

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На прошлой неделе Джейсон Шрайер, который стал известен практически всем интересующимся играми людям благодаря своим многочисленным впоследствии подтвердившимся утечкам и материалам на тему положения дел в той или иной игровой компании, покинул портал Kotaku, но сразу предупредил, что после отпуска продолжит работать в сфере игровой журналистики.

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Сегодня же Шрайер пояснил, где именно продолжит вести свою деятельность: в известном и очень престижном издании Bloomberg. По словам журналиста, в состав новостной команды Bloomberg он вольётся уже в середине мая, и заниматься будет примерно тем же, чем занимался в Kotaku: рассказывать об игровой индустрии, её проблемах, условиях труда разработчиков, переносах релизов и многом другом.

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Хотя Шрайер этого не уточняет, но можно предположить, что его деятельность в Bloomberg благодаря огромным ресурсам издания станет куда более масштабной и продуктивной.

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Главный игровой инсайдер Джейсон Шрайер будет работать в престижном издании Bloomberg
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