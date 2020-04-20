Благотворительный марафон Games Done Quick собрал $400 000 на помощь пострадавшим от коронавируса
Благотворительный спидраннерский марафон Games Done Quick, который на минувших выходных из-за коронавируса проходил в онлайн-формате под говорящим названием Corona Relief Done Quick, смог собрать свыше четырёхсот долларов США на помощь людям.
рекламаКак уточняют организаторы, вся сумма пожертвований будет перечислена в фонд Direct Relief, который в этом году посвятил себя помощи людям, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса.
рекламаЕсли кому-то интересно, то в рамках Corona Relief Done Quick спидраннеры проходили Halo Combat Evolved, Alien Isolation, Mirror’s Edge и огромное количество других игр. Полную запись события можно найти на официальном Twitch-канале Games Done Quick.
Обычно в начале июня проходит летняя версия марафона — Summer Games Done Quick — но в этом году его проведение пришлось перенести на конец августа. И, учитывая обстановку в мире, ещё неизвестно, единственный ли это будет перенос.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила