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Благотворительный марафон Games Done Quick собрал $400 000 на помощь пострадавшим от коронавируса

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Благотворительный спидраннерский марафон Games Done Quick, который на минувших выходных из-за коронавируса проходил в онлайн-формате под говорящим названием Corona Relief Done Quick, смог собрать свыше четырёхсот долларов США на помощь людям.

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Как уточняют организаторы, вся сумма пожертвований будет перечислена в фонд Direct Relief, который в этом году посвятил себя помощи людям, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса.

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Если кому-то интересно, то в рамках Corona Relief Done Quick спидраннеры проходили Halo Combat Evolved, Alien Isolation, Mirror’s Edge и огромное количество других игр. Полную запись события можно найти на официальном Twitch-канале Games Done Quick.

Обычно в начале июня проходит летняя версия марафона — Summer Games Done Quick — но в этом году его проведение пришлось перенести на конец августа. И, учитывая обстановку в мире, ещё неизвестно, единственный ли это будет перенос.

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