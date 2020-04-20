Благотворительный спидраннерский марафон Games Done Quick, который на минувших выходных из-за коронавируса проходил в онлайн-формате под говорящим названием Corona Relief Done Quick, смог собрать свыше четырёхсот долларов США на помощь людям.

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Как уточняют организаторы, вся сумма пожертвований будет перечислена в фонд Direct Relief, который в этом году посвятил себя помощи людям, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса.

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Если кому-то интересно, то в рамках Corona Relief Done Quick спидраннеры проходили Halo Combat Evolved, Alien Isolation, Mirror’s Edge и огромное количество других игр. Полную запись события можно найти на официальном Twitch-канале Games Done Quick.

Обычно в начале июня проходит летняя версия марафона — Summer Games Done Quick — но в этом году его проведение пришлось перенести на конец августа. И, учитывая обстановку в мире, ещё неизвестно, единственный ли это будет перенос.