Есть такой достаточно хардкорный и максимально реалистичный симулятор — Digital Combat Simulator (сокращённо DCS). Данный проект распространяется через Steam и официальный сайт. Так вот, он на целый месяц становится бесплатным.

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Для тех, кто не в теме: мы имеем дело с одним их самых сложных симуляторов полёта на истребителях. Эдакий вариант Microsoft Flight Simulator, но только про боевые вылеты, а не про размеренное курсирование между континентами на пассажирском «Боинге». Шутка ли — в DCS предстартовая подготовка занимает неприлично много времени. Только настоящие фанаты способны разобраться во всех приборах и специфике работы с ними. Предстартовая возня в кокпите — это далеко не самое трудное. В полёте всё обстоит намного сложнее.

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По случаю месячной акции авторы DCS выпустили специальное видео — эдакую нарезку с красивыми пируэтами истребителей. Даже советские «Сушки» засветились. Digital Combat Simulator будет доступной в период с 19 апреля по 19 мая. Игрокам выдадут во временное пользование почти весь парк самолётов и даже некоторые вертолёты. Доступ к кампаниям ограничат.

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У DCS имеется 80% рейтинга на основании более 10 тысяч рецензий в Steam. И, что самое важное, поддержка VR есть.