Авторы игр серии Metro работают над высокобюджетным кооперативным шутером
Студия 4A Games, подарившая миру игры по мотивам романов Дмитрия Глуховского «Метро», работает над новым высокобюджетным проектом. По крайней мере, такой вывод можно сделать из опубликованных компанией вакансий: 4A Games требуются аниматор персонажей, технический аниматор, художник по освещению, технические художники, программист искусственного интеллекта, а также программист инструментария.
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Из описания следует, что помимо принадлежности неанонсированного проекта 4A Games к классу высокобюджетных игр в нём также будут присутствовать элементы кооператива, а его разработка ведётся на движке Unreal Engine 4.
рекламаНа данный момент можно лишь догадываться, будет загадочный проект совершенно новым или же он хотя бы частично связан с серией игр Metro. Но в любом случае, судя по перечню необходимых студии сотрудников, его разработка находится на ранних этапах, поэтому ждать его анонса и релиза придётся ещё долго.
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