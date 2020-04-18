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Авторы игр серии Metro работают над высокобюджетным кооперативным шутером

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Студия 4A Games, подарившая миру игры по мотивам романов Дмитрия Глуховского «Метро», работает над новым высокобюджетным проектом. По крайней мере, такой вывод можно сделать из опубликованных компанией вакансий: 4A Games требуются аниматор персонажей, технический аниматор, художник по освещению, технические художники, программист искусственного интеллекта, а также программист инструментария.

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Из описания следует, что помимо принадлежности неанонсированного проекта 4A Games к классу высокобюджетных игр в нём также будут присутствовать элементы кооператива, а его разработка ведётся на движке Unreal Engine 4.

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На данный момент можно лишь догадываться, будет загадочный проект совершенно новым или же он хотя бы частично связан с серией игр Metro. Но в любом случае, судя по перечню необходимых студии сотрудников, его разработка находится на ранних этапах, поэтому ждать его анонса и релиза придётся ещё долго.

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