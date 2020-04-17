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Исторический момент: Counter-Strike Global Offensive удалось превзойти Dota 2 по пиковому «онлайну»

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Переезд на условно-бесплатную модель распространения, появление адаптированной королевской битвы, частые обновления, самоизоляция и карантин — всё это в сумме помогло Counter-Strike Global Offensive по всем статистическим показателям стать «королевой» Steam. Технически CSGO уже давно превосходит Dota 2 по среднему суточному «онлайну», однако пикового показателя популярности одной из самых популярных MOBA-игр шутеру достигнуть не удавалось. До сегодняшнего дня.

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По статистике Steam, сегодня, 17 апреля, в Counter-Strike Global Offensive одновременно играли 1 301 348 человек. Рекорд Dota 2 — 1 291 328 игроков одновременно — был зафиксирован в марте 2016 года, после чего популярность игры начала пусть и не стремительно, но всё же снижаться.

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На третьем месте «топа» Steam на момент публикации данной заметки расположилась Grand Theft Auto V, на четвёртом — Rainbow Six Siege, на пятом — Football Manager 2020. Долгожданная Mount & Blade II Bannerlord удерживает седьмую позицию.

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steam valve dota 2 counter-strike global offensive
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