До релиза симулятора бездорожья SnowRunner осталось полторы недели, и его разработчики решили порадовать поклонников творчества Хидео Кодзимы свежим эмоциональным видеороликом, в котором наблюдается явная пародия (или дань уважения, кому как приятнее считать) на Death Stranding. Получилось весьма в тему: в нижеуказанном видео бравые водители пытаются объединить страну посредством доставки грузов даже в самые труднодоступные места.

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Напомним, что SnowRunner выйдет 28 апреля на всех актуальных «крупных» платформах. Поначалу в игре будут доступны три локации и несколько десятков видов автомобилей повышенной проходимости, но с течением времени путём выпуска обновлений контентная составляющая игры будет расширена.

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