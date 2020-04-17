Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы SnowRunner опубликовали эмоциональный трейлер-пародию на Death Stranding

1
2080 Ti - цена упала на порядок
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке

До релиза симулятора бездорожья SnowRunner осталось полторы недели, и его разработчики решили порадовать поклонников творчества Хидео Кодзимы свежим эмоциональным видеороликом, в котором наблюдается явная пародия (или дань уважения, кому как приятнее считать) на Death Stranding. Получилось весьма в тему: в нижеуказанном видео бравые водители пытаются объединить страну посредством доставки грузов даже в самые труднодоступные места.

реклама

Напомним, что SnowRunner выйдет 28 апреля на всех актуальных «крупных» платформах. Поначалу в игре будут доступны три локации и несколько десятков видов автомобилей повышенной проходимости, но с течением времени путём выпуска обновлений контентная составляющая игры будет расширена.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

snowrunner
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы SnowRunner опубликовали эмоциональный трейлер-пародию на Death Stranding
1
In Plain Sight — атмосферное приключение 17-летней девушки в декорациях нищей Америки
4
Бета-версия Minecraft RTX уже доступна для ознакомления
3
«Облучённый» нанокостюм: Crysis Remastered представлен официально
26
Авторы мистического экшена Chernobylite готовятся открыть игрокам доступ к важной локации — Припяти
1
Atom RPG, отечественная духовная наследница Fallout, вскоре выйдет на Android и iOS
4

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 173
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 47
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 90

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
183
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
31
Не бойтесь райзеров - то, что они якобы съедают ваши FPS – это миф
26
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10
ТОП-10 лучших Smart-колонок в 2020 году. Часть 1
10

Сейчас обсуждают

Fosquaker
13:57
В стандартном положении у меня для Вк корпусе вагон места и стоят кулера на вдув и выдув с 4х сторон воздушным потоком. Когда она стоит вертикально в креплении корпуса через райзер Внимание пишу ещё р...
Не бойтесь райзеров - то, что они якобы съедают ваши FPS – это миф
Елисей Творимиров
13:56
Я скинул свой 9400ф, поскольку он во всех последних игорях вечно добился в сотку. Зато в андервольте он просто холодный, выше 58с с перформой ниведилел на нём.
AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K - выбираем лидера среднеценового сегмента вместе с hardwaretimes
Me4tatelI&gt;
13:54
если бы mediafactory показывала бы цифры сколько продано было бы понятно в каком отношении глобально AMD лидирует но эти цифры не очень красивые)) поэтому лучше писать процентами (хотя вроде были каки...
Intel доминирует на процессорном рынке Китая с огромным отрывом от AMD
E1nher1
13:51
Ну, все готово. Ожидайте в ближайшее время, если меня никто не опередит.
Праздник геймера продолжается - в Steam и Humble Bundle началась бесплатная раздача игр: Manual Samuel, Overcooked DLC, Lost Daughter
shyguy
13:51
0 звезд за отсутствие ссылок
Бесплатные игры на Android от Gameloft, 30 классических игр в честь двадцатилетия компании
wwr222
13:51
Какая-то горбатая проф.станция.Или инженеры знают другие законы физики?
Стоимость видеокарты AMD Radeon Pro W5700X от Apple удивила экспертов Тechspot
wwr222
13:49
А еще колхозники не понимают,как за такие бабки можно продавать терку с отвратительнейшим охлаждением.Можешь оспорить фактами.
Стоимость видеокарты AMD Radeon Pro W5700X от Apple удивила экспертов Тechspot
111a
13:49
Человек для нас старается!
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
porsche.911
13:44
Да он даже не понял, что ты написал))) так что увы, эти недо-статейки будут продолжаться, пока его администрация не выкинет с ресурса, что вряд ли, потому что приносит доход, а качество того, что он т...
Стоимость видеокарты AMD Radeon Pro W5700X от Apple удивила экспертов Тechspot
dmiitriiyy
13:42
Блок питания 180 / 230 Вт Размеры 360 х 252 х 1.99 мм Масса 2.1 кг Размеры поправьте, а то он как лист картона.
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем