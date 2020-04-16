Авторы мистического экшена Chernobylite готовятся открыть игрокам доступ к важной локации — Припяти
Разработчики из польской студии The Farm 51 представили новый трейлер постапокалиптического экшена Chernobylite. В свежем видео авторы попытались рассказать, что ждёт их проект в ближайшем будущем. Если коротко — в скором времени выйдет большое обновление с уймой нового контента.
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Ещё один важный момент — доступ к локации Припять. Да, его тоже организуют, но не совсем скоро. Летом выйдет обновление The Truth, там уже появится Припять. Саму локацию в трейлере показали, она выглядит ожидаемо аутентично. Эти заброшенные панельные дома, дикая растительность, повсеместная серость — всё на месте.
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Вместе с новой локацией в игре появятся привязанные к ней сюжетные задания. Например, игрокам в Chernobylite придётся отправиться в Припятский порт и разыскать там людей, отбившихся от группы. Авторы игры даже готовят для нас непростую вылазку на электростанцию, для участия в которой придётся раздобыть специальное обмундирование.
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Будут в игре и новые интересные персонажи со своими историями. Нужно понимать, что пандемия коронавируса повлияла и на сотрудников The Farm 51 – работа в условиях вынужденного карантина может продвигаться не так быстро, как это было раньше. Даже в вышеозначенном трейлере разработчики напомнили игрокам о необходимости оставаться дома.
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