Отечественная постапокалиптическая ролевая игра Atom, разработчики которой не скрывают, что вдохновлялись культовой теперь уже классикой в лице Baldur’s Gate, Fallout и Wasteland, вышла на PC в конце 2018 года, и вот, теперь авторы готовятся к майскому релизу мобильной версии для устройств под управлением Android и iOS. Более того, разработчики даже предусмотрели возможность переноса сохранений, так что если вы начинали проходить Atom на компьютере, а перед сном пожелаете «побегать» на экране планшета, то начинать всё заново не придётся.

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Напомним, что по сюжету Atom в 1986 году накал ситуации между Советским Союзом и Западным блоком достиг предела, в результате чего стороны обменялись ядерными ударами и были практически полностью стёрты с лица Земли. Теперь нам необходимо обживаться и исследовать просторы советских пустошей, а в процессе распутать страшный заговор, грозящий полным уничтожением жизни на планете.