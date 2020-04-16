Разработчики продолжают потихоньку выпускать «стационарные» игры на мобильных платформах. В прошлом месяце стало известно, что 16 апреля до устройств под управлением Android и iOS доберётся асимметричный сетевой боевик Dead by Daylight, и вот, этот день наступил. Ранее проект распространялся на мобильных платформах в своеобразном «раннем» состоянии.

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Напомним, что в Dead by Daylight мы принимаем роль либо одного из четырёх бедолаг, пытающихся спастись от маньяка, либо роль непосредственно маньяка. Игра вышла на основных игровых платформах в 2016 году и стала популярной в кругах любителей хорроров за свой относительно медитативный и в то же время интересный игровой процесс.

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Чтобы комфортно играть в мобильную версию Dead by Daylight, разработчики рекомендуют обладать iPhone SE, 6S или лучше с установленной iOS 11 или более современной, или Samsung Galaxy S7 с установленной Android v7.0 или выше.