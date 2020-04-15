Не секрет, что из-за самоизоляционных мер, принятых государствами в ответ на пандемию COVID-19, разработчики игр были вынуждены перейти на удалённый режим работы. Нередко подобные пертурбации пагубным образом сказываются на работе, и релизы некоторых ожидаемых игр уже пришлось отложить на N-ное время.

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Однако у холдинга Activision Blizzard всё более или менее стабильно. В беседе с изданием CNBC руководитель холдинга Бобби Котик отметил , что большая часть находящихся в производстве проектов пока полностью соответствуют графику, соответственно, переносов релизов случиться не должно. По словам Котика, компания взяла на себя расходы на улучшение качества домашнего интернет-соединения своих сотрудников, а также разрешила сотрудникам анимационных, художественных и программных отделов взять домой необходимую им для работы производительную и защищённую аппаратуру.

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Безусловно, ключевое слово здесь — «пока». Бобби Котик прекрасно понимает, что ситуация с пандемией развивается очень быстро и загадывать ничего нельзя, поэтому отмечает, что через несколько месяцев холдингу придётся пересмотреть планы и, если потребуется, внести в них коррективы.

Впрочем, реальность такова, что Activision Blizzard поступила предприимчиво и с самого начала не назвала даже приблизительных сроков релиза своих крупных проектов, таких, как Diablo IV, Overwatch 2 и аддона World of Warcraft Shadowlands. Единственное, что мы знаем (и то, из слухов и утечек), так это то, что в текущем году должна выйти новая Call of Duty.