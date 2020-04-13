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Journey выйдет в Steam уже в июне

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Внешне очень приятный приключенческий инди-проект Journey появился на свет в 2012 году как эксклюзив PlayStation 3, а затем и PlayStation 4. Впоследствии эксклюзивность закончилась, и в прошлом году игра заглянула на PC (Epic Games Store) и устройства под управлением iOS. Теперь же разработчики сообщили, что PC-версия 11 июня доберётся и до всеми любимого Steam.

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Journey относится к числу тех игр, жанр которых прописан в их названии. Перед нами приключенческая игра, в которой нам в роли загадочной фигуры необходимо исследовать таинственный мир, полный секретов и загадок. В своё время проект получил высоченные оценки, а его музыкальное сопровождение даже было номинировано на премию «Грэмми», что в играх очень нечастое явление.

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Возможности оформить предзаказ на Journey в Steam пока нет, как нет и указанного ценника, но логично предположить, что её цена будет такой же, как в Epic Games Store — 899 рублей.

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