Трейлер к скорому выходу Gears Tactics
Если всё будет хорошо, то пошаговая тактика Gears Tactics выйдет в свет уже 28 апреля, но поскольку в современной игровой промышленности принято публиковать релизные видеоролики заблаговременно, то Microsoft выложила соответствующее видео уже сегодня. Помимо функции «напоминалки» нижеуказанное видео также в очень сжатом формате объясняет основные особенности Gears Tactiсs.
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Напомним, что Gears Tactics — это ответвление серии Gears of War, в котором нам предстоит сколотить отряд и дать отпор очередным врагам. Согласно предварительным обзорам, новинка должна прийтись по душе любителям серии XCOM, однако в плане проработки геймплейных деталей ей далеко до «старшей сестры».
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Изначально Gears Tactics выйдет на PC, но впоследствии заглянет и на Xbox One.
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