В наши времена повсеместного общения в чатиках и социальных сетях любое, даже самое незначительное сообщение от разработчиков игр можно воспринимать как намёк на что-то большое и долгожданное. Примерно так произошло около часа назад с официальной учётной записью игр серии Crysis в Twitter. С декабря 2016 года Twitter серии молчал и многие даже посчитали его заброшенным. Так бы и продолжалось, если бы сегодня в нём не появилось загадочное сообщение со словами «Receiving data» («получение данных»).

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На данный момент можно только догадываться, что это означает, однако если вспомнить, что с лета прошлого года нам периодически намекают на ремастер первой части Crysis, то спектр догадок заметно сужается. Да и Electronic Arts в своём финансовом отчёте в прошлом году упоминала, что собирается в 2020 году выпустить несколько ремастеров «любимых» игр. Crysis определённо подходит под это описание.

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Сейчас остаётся только ждать, что же задумали в EA и Crytek.