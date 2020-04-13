Вот уже вторую неделю подряд долгожданная Mount & Blade II Bannerlord уверенно удерживает лидерство в недельном чарте продаж Steam. Вообще, если не считать Mount & Blade II, то за период с 5 по 11 апреля в чарте произошло много изменений. В частности, благодаря скидкам хорошие результаты продаж показали Green Hell и Sekiro, а на пятой строчке расположился ремейк Resident Evil 3. Также в десятку ворвались проблемная Last Oasis и получившая на днях очередное крупное обновление No Man’s Sky.

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В целом чарт выглядит следующим образом:

Mount & Blade II Bannerlord;

Valve Index VR Kit;

Tabletop Simulator;

Green Hell;

Resident Evil 3;

Sekiro Shadows Die Twice;

No Man's Sky;

DOOM Eternal;

Last Oasis;

Civilization VI.

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Стоит отметить, что успех Mount & Blade II оказался весьма неожиданным и для разработчиков: они даже не рассчитывали на столь внушительные показатели продаж. Напомним, игра сейчас находится в раннем доступе, где разработчики планируют её продержать на протяжении года.