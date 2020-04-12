Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Энтузиаст запустил GTA V и первую Uncharted с включённой «трассировкой лучей»

+
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Скидки до 50% в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке

Доморощенный энтузиаст, создавший YouTube-канал Digital Dreams, регулярно выпускает на нём видео со старыми играми, которым в полевых условиях «прикрутили» поддержку трассировки лучей. Ну, если точнее, то очень похожую на неё в визуальном плане технологию.

реклама

Например, один из самых свежих роликов демонстрирует игровой процесс Uncharted: Drake’s Fortune с теми самыми «лучами». Здесь есть один впечатляющий момент — геймплей был записан на PC, без эмулятора RPCS3 дело не обошлось. Если говорить конкретно о получаемой картинке, то для её улучшения использовалась специальная модификация Reshade за авторством Паскаля Гилчера.

реклама

Дальше — больше. В оригинальной игре не было применено технологии Ambient Occlusion. Благодаря добавленной имитации трассировки лучей и доработанным теням полученная картинка радует на порядок лучшим эффектом глубины.

реклама

В другом ролике всё с того же канала Digital Dreams нам показали «заряженную» версию Grand Theft Auto V. Игру запустили на максимальных настройках, в разрешении 4K с включенным «рейтрейсингом» и установленной модификацией Real Life Graphics. Пошло ли это всё на пользу — большой вопрос. Да, лужицы с водой на асфальте выглядят реалистично, спору нет. Но вот модели персонажей, авто и прочего — всё это из 2013-го года.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

grand theft auto v uncharted drakes fortune
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Энтузиаст запустил GTA V и первую Uncharted с включённой «трассировкой лучей»
+
В файлах аддона World of Warcraft Shadowlands обнаружены упоминания трассировки лучей
+
В Steam стартовала предварительная загрузка Fallout 76
1
Утечка: На следующей неделе Ubisoft подарит всем желающим Assassin’s Creed II
11
Commander’85 — ностальгический научно-фантастический триллер про обезумевший суперкомпьютер с ИИ
2
Valve пока не располагает сценарием вероятного продолжения серии Half-Life
2

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 62
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
9 апреля 2020 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Отключаем траву в Red Dead Redemption 2
23
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
52
Оптимальная игровая сборка для игр в Full HD за 61900 рублей
27
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
21
Руководство по мобильным процессорам компании Mediatek
5
История серии Huawei P: от скромного середняка до лучшего в мире камерофона
9

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
16:48
"MSI Gaming X" это которые прогорают до дыр в текстолите? Против сапфиров ничего не имею, годные карты на АМД.
Названы лучшие видеокарты для покупки на вторичном рынке – идеальное соотношение между производительностью и ценой
VRoman
16:48
У цены нолики ещё раз пересчитай, не хватает.
AMD работает над гигантским процессором с продвинутой графической частью и встроенной памятью HBM
N1ghtwish
16:47
5000я серия отАМуДе это вообще один сплошной брак.
Названы лучшие видеокарты для покупки на вторичном рынке – идеальное соотношение между производительностью и ценой
Aleksandr
16:46
Всё новое давно забытое старое)
Microsoft готовит масштабные изменения в интерфейсе Windows 10
Дмитрий Петровский
16:46
Когда уже ласт оф ас будет нормально работать на эмуле?
Эмулятор Sony PlayStation 3 для ПК получил поддержку трассировки лучей – Uncharted Drake's Fortune заиграла новыми красками
Zmey1945
16:46
Всё то же самое, что и у тебя. Только посты "ядовитые" и железо мощнее ))
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Алексей
16:45
завидуй молча нищенка на амудешке
AMD напомнила, на что способны её видеокарты, включая Radeon VII
VRoman
16:45
Его тянет к этому слову, т.к. он сам десятки лет хочет стать экспертом по железу, работает с компьютерами, новости пишет, но его неглубокость и наплевательское отношение так и не позволяют ему стать э...
AMD работает над гигантским процессором с продвинутой графической частью и встроенной памятью HBM
RadeoForce
16:42
ну может на старте что-то такое и было, сейчас в ассасине зен1 не особо отстает от зен+. Движки довольно быстро перестраиваются под архитектуру райзенов, такие провалы редко где можно встретить(ну раз...
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
RadeoForce
16:40
когда на работе скучно. Но кто-то здесь живет. А ведь большинство борцунов даже собственные тесты не выкладывает
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем