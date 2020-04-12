Доморощенный энтузиаст, создавший YouTube-канал Digital Dreams, регулярно выпускает на нём видео со старыми играми, которым в полевых условиях «прикрутили» поддержку трассировки лучей. Ну, если точнее, то очень похожую на неё в визуальном плане технологию.

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Например, один из самых свежих роликов демонстрирует игровой процесс Uncharted: Drake’s Fortune с теми самыми «лучами». Здесь есть один впечатляющий момент — геймплей был записан на PC, без эмулятора RPCS3 дело не обошлось. Если говорить конкретно о получаемой картинке, то для её улучшения использовалась специальная модификация Reshade за авторством Паскаля Гилчера.

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Дальше — больше. В оригинальной игре не было применено технологии Ambient Occlusion. Благодаря добавленной имитации трассировки лучей и доработанным теням полученная картинка радует на порядок лучшим эффектом глубины.

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В другом ролике всё с того же канала Digital Dreams нам показали «заряженную» версию Grand Theft Auto V. Игру запустили на максимальных настройках, в разрешении 4K с включенным «рейтрейсингом» и установленной модификацией Real Life Graphics. Пошло ли это всё на пользу — большой вопрос. Да, лужицы с водой на асфальте выглядят реалистично, спору нет. Но вот модели персонажей, авто и прочего — всё это из 2013-го года.

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