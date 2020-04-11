Триллер — такой жанр, удивить в рамках которого с каждым годом становится всё сложнее. Причём это обстоятельство актуально как для фильмов, так и для игр. Разработчики из Ultimate Games решили по-своему сыграть в оригинальность. Их игровой проект называется Commander’85.

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Если верить официальному описанию, это научно-фантастический триллер о компьютере с искусственным интеллектом. Проект сходу можно было назвать беспросветной «попсой», если бы не одно важное обстоятельство — действие происходит в 1985-м году.

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Персональный компьютер Commander герою подарили на День рождения. Игроку нужно будет разгадать тайну всех ПК этой линейки и попутно спасти мир от ядерной катастрофы. Оказывать посильную помощь нам будет некий не совсем вменяемый учёный, мечтающий положить конец Холодной войне.

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В остальном же Commander’85 — это преисполненный ностальгии проект для тех, кто всё помнит и всё понимает. Игрока ждёт масса «пасхалок» и отсылок, вживлённых в интерьеры 1980-х. В грядущей игре сам компьютер Commander будет вещью максимально интерактивной. Мы сможем устанавливать на него множество игр и программ. Их разрешат запускать и даже удалять. А инновационная система ИИ будет перетасовывать сюжетные ходы и повороты, чтобы каждое прохождение становилось уникальным.

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Ещё авторы Commander’85 обещают организовать для нас доступ к внутренним радиостанциям с программами, музыкой того времени и даже аутентичными рекламными роликами.

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Средства на разработку Commander’85 собираются посредством краудфандинга на Kickstarter. Всего-то требуется 5 733 доллара. На момент написания данных строк разработчикам удалось собрать более 1800 долларов. Commander’85 должен поступить в продажу на PC, Switch, Xbox One и PlayStation 4 уже этой осенью.