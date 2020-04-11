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Valve пока не располагает сценарием вероятного продолжения серии Half-Life

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Вряд ли спустя три недели после релиза Half-Life Alyx для кого-то станет откровением («спойлером»), что Valve сильно закрутила в ней сюжет, а в конце и вовсе «толсто» намекнула на то, что продолжению истории Гордона Фримена — быть. Так-то оно, может, и так, но даже при самых благоприятных обстоятельствах ждать, скорее всего, придётся долго.

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В беседе с изданием Polygon сценарист Valve Джей Пинкертон отметил, что компания имеет представление о направлении движения в плане развития сюжета Half-Life, о чём недвусмысленно намекнула в финале Half-Life Alyx, однако пока не располагает полноценным сценарием и руководством.

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Впрочем, некоторыми собственными идеями (не идеями команды разработки в целом) Пинкертон всё же поделился. В частности, сценарист отметил, что вряд ли потенциальное продолжение серии сконцентрируется на противостоянии Альянсу — мы и так с ним практически покончили, закрыв суперпортал в конце Episode Two. Также Пинкертону не нравится идея раскрытия личности загадочного G-Man’а: персонаж, по его мнению, должен оставаться кем-то непонятным и «чужим», иначе будет утрачен весь его шарм.

Свой разговор с журналистами господин Пинкертон закончил словами: «Единственный вопрос сейчас одновременно и самый важный: “Когда мы сможем сыграть в следующую часть?”». Вот так Valve внезапно из самой молчаливой компании превратилась в одну из самых открытых.

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