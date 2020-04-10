Запуск консолей следующего поколения уже совсем близко. Вполне вероятно, что пандемия коронавируса может внести свои коррективы в планы Sony и Microsoft, но мы будем надеяться на лучшее. Разработчики компьютерных и видеоигр тоже заняты подготовкой к «некстгену». Например, на днях сразу две команды подтвердили факт разработки новых игр. Речь идёт о студиях Deck13 и Frogwares.

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Первую мы знаем по дилогии The Surge – состоятельной Souls-подобной игровой серии про боль от вживлённых имплантов и регулярных поражений в схватках с технологичными врагами. Информация о разработке проекта по совершенно новой интеллектуальной собственности была раскрыта в новом подкасте Inside. Тамошний менеджер по работе с общественностью заявил, что часть команды Deck13, которая занимается непосредственной разработкой игр, полностью перешла к созданию неназванного проекта. Именно поэтому созданием DLC для второй части The Surge сейчас толком некому заняться. Пока никто не собирается заявлять о полном прекращении поддержки сиквела — возможно, ситуация изменится в будущем.

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Мы точно знаем, что изданием игры займётся Focus Home Interactive. Компания ранее публиковала занятный слайд-тизер, где были представлены неанонсированные проекты от разных студий, изданием которых она будет заниматься. Проект от Deck13 там тоже есть. Мы даже знаем, что он будет очень сильно походить на The Surge – то есть, станет хардкорным ролевым экшеном с навороченной боевой системой.

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Другая студия, которая подтвердила факт разработки нового проекта, — это Frogwares. Игры про Шерлока Холмса и прошлогодний детектив The Sinking City — это их работа. Издание Wccfteach взяло интервью у Сергея Оганесяна — менеджера по работе с общественностью. В разговоре с журналистами представитель Frogwares подтвердил факт разработки новой детективной игры.

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Анонсировать проект украинская студия пока не готова, но речь идёт именно о детективном жанре. Кстати, по словам Оганесяна, The Sinking City считается для её авторов успешным проектом, который нашел отклик в сердцах фанатов. Он также демонстрирует лучшие темпы продаж по сравнению с играми про Шерлока Холмса. Почему Frogwares вновь взялась делать интерактивный детектив с минимумом нелинейности? Тут всё объясняется просто: разработчики хотят развить себя в том направлении, где уже достигли определённых успехов. Команда мечтает сделать бескомпромиссное детективное приключение в открытом мире. Как вариант — лучшую детективную игру всех времён. Пожелаем им удачи.