Тут на очереди тема про внезапные возвращения отдельных героев Call of Duty: Modern Warfare. Кажется, без «спойлеров» не обойтись, но что поделать. Главный сюрприз третьего сезона Modern Warfare – возвращение персонажа по имени Алекс, который принял героическую смерть в заключительной миссии сюжетной кампании. Солдат вернулся в строй в потрёпанном виде — теперь у него нет ноги. Как ему удалось выжить — отдельная тема для обсуждения. И вот здесь фанаты игры слегка взбунтовались. Дескать, разработчики проекта слишком легко расстались с идеей красивого возвращения важного героя, которого все считали погибшим. Такие интриги нужно было развивать уже в новой игре, а не пихать всё подряд в сезонный контент для оригинальной Modern Warfare.

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У разработчиков по такому случаю был припасён вполне позитивный ответ. Так, нарративный директор игры, господин Тейлор Куросаки, заявил, что у команды разработчиков имеется множество тем для будущих сиквелов. А воскрешение какого-то там Алекса — это так, «цветочки».

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В разговоре про возможные сиквелы Куросаки не подтвеждал сам факт идущей разработки преемницы Modern Warfare, но сомневаться в этом не стоит. А по поводу воскрешения Алекса он шутливо заметил в своём «твиттере», что Фара будет очень сильно удивлена возвращению героя. Кто проходил сюжетную кампанию — тот всё поймёт, конечно.