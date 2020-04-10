Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

У авторов Call of Duty: Modern Warfare уже припасено множество идей для сиквелов

2
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая ASUS в Регарде
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке

Тут на очереди тема про внезапные возвращения отдельных героев Call of Duty: Modern Warfare. Кажется, без «спойлеров» не обойтись, но что поделать. Главный сюрприз третьего сезона Modern Warfare – возвращение персонажа по имени Алекс, который принял героическую смерть в заключительной миссии сюжетной кампании. Солдат вернулся в строй в потрёпанном виде — теперь у него нет ноги. Как ему удалось выжить — отдельная тема для обсуждения. И вот здесь фанаты игры слегка взбунтовались. Дескать, разработчики проекта слишком легко расстались с идеей красивого возвращения важного героя, которого все считали погибшим. Такие интриги нужно было развивать уже в новой игре, а не пихать всё подряд в сезонный контент для оригинальной Modern Warfare.

реклама

У разработчиков по такому случаю был припасён вполне позитивный ответ. Так, нарративный директор игры, господин Тейлор Куросаки, заявил, что у команды разработчиков имеется множество тем для будущих сиквелов. А воскрешение какого-то там Алекса — это так, «цветочки».

реклама

В разговоре про возможные сиквелы Куросаки не подтвеждал сам факт идущей разработки преемницы Modern Warfare, но сомневаться в этом не стоит. А по поводу воскрешения Алекса он шутливо заметил в своём «твиттере», что Фара будет очень сильно удивлена возвращению героя. Кто проходил сюжетную кампанию — тот всё поймёт, конечно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

activision call of duty modern warfare
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Разработчики DOOM Eternal красиво поздравили авторов ремейка Final Fantasy VII с релизом игры
1
У авторов Call of Duty: Modern Warfare уже припасено множество идей для сиквелов
2
The Invitation – перспективный «выживастик», действие которого происходит где-то в Восточной Европе, пережившей инопланетное вторжение
+
В Origin началась полноценная весенняя распродажа со скидками на Star Wars Jedi Fallen Order, Battlefield V, Anthem и многие другие игры
4
«Средневековая GTA» обзавелась бесплатным прологом
+
Dead Island 2 может выйти на консолях нового поколения
2
Похоже, ремейк Final Fantasy VII всё же выйдет на PC
2

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 41
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
425
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
41
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
69
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
55
Барахолки vs магазины - собираем бюджетный компьютер геймера в апреле 2020
49
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
MediaTek искусственно повышает результаты синтетических тестов с 2017 года
13
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
71
Redmi K30 Pro против Realme X50 Pro: битва лучших и доступных
14
Краткий обзор блока питания Aerocool Aero Bronze 750W
33

Сейчас обсуждают

Алексей Степаньков
21:29
Если будет дороже 550$, то это будет не целесообразно в реалиях нынешней конкуренции с amd. 14нм от intel уже устарел, они клепают эти камни уже несколько лет подряд, так что пора скидывать цены. Я пр...
Флагман Intel i9-10900K вплотную приблизился к 12-ядерному Ryzen 9 3900X в многопоточной производительности
Роман Литовка
21:28
Если передние вентиляторы опять не умеют скорость регулировать, то покупать такое не советую.
Thermaltake представила новый бюджетный корпус V250 TG ARGB
Hivi77
21:28
Вот коллекция винтажных наклеек:
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
E1nher1
21:27
1. Ответили в принципе на риторический вопрос. 2. И что? Написать можно все что угодно. 3. Мм, сейчас бы пьяным статейки писать. Дядь, если тебе что-то мылит, то очки надень, мне тоже иногда от устало...
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
NgMurakami
21:26
Теряешь хватку, жир не прошёл.
Флагман Intel i9-10900K вплотную приблизился к 12-ядерному Ryzen 9 3900X в многопоточной производительности
Igor Ternovoi
21:25
Какое еще начало? 2020 год на дворе. Кому они нужны будут?
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-U6780A против Intel и AMD – самый слабый сверхбюджетный процессор или неверная методика тестирования экспертами Тomshardware
Merovingl
21:25
Ога, онлайн уже на дне первой 100 в стиме.
Разработчики DOOM Eternal красиво поздравили авторов ремейка Final Fantasy VII с релизом игры
Алексей {:€
21:23
Постим новости не читая, лишь бы написать.
15-ваттный мобильный AMD Ryzen 7 4800U оставил позади настольный Intel Core i7-9700K с TDP 95 Вт
Ahmed Ragutyan
21:23
Брать под задачи. Нужны игры - intel. Работа - ryzen. Стабильная работа 24/7 - intel.
Флагман Intel i9-10900K вплотную приблизился к 12-ядерному Ryzen 9 3900X в многопоточной производительности
Дмитрий Нас
21:16
Надо сказать спасибо нытикам, которые несколько лет обсирали каждую новую игру в серии Call of Duty, даже не играя в нее а заранее только из-за названия. Причем ведь было немало удачных игр, но нытика...
У авторов Call of Duty: Modern Warfare уже припасено множество идей для сиквелов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем