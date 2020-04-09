Большое геймплейное видео Grounded — нового «выживастика» от Obsidian
Анонс «выживастика» Grounded от компании Obsidian Entertainment был встречен довольно прохладно. Понять разочарование фанатов очень просто. Они ждали большой ролевой игры, а тут вышел проект в надоевшем всем жанре, да ещё и с весьма сомнительным визуальным стилем.
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Окончательный вердикт Grounded можно будет вынести уже после релиза, а пока журналисты профильного издания IGN предлагают ознакомиться с игровым процессом. Они записали для нас более 40 минут реального геймплея, на протяжении которых происходит всякое.
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Герой исследует окружающий мир, добывает себе пропитание, ведёт охоту и знакомит нас с удивительными представителями здешней флоры и фауны. Изучайте, делайте выводы. Сначала Grounded должна появиться 28 июля в раннем доступе Steam. Есть и другой сценарий знакомства — нужно оформить подписку на Xbox Game Pass Ultimate на консоли Xbox One. Как и полагается в подобных случаях, изначально в игре будет доступна только часть контента. Той же сюжетной кампании будет лишь пятая часть, но системы крафта и строительства «подвезут» сразу.
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