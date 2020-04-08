Google запустила бесплатную версию Stadia, но жителям России это недоступно
Компания Google решила запустить бесплатную версию сервиса Stadia. Сделано это, разумеется, на период пандемии коронавируса. Спешим огорчить настроившихся любителей всего бесплатного — в списке доступных стран России нет. Бесплатная версия доступна для жителей 14 стран.
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Зато с доступом к бесплатной версии Stadia всё упрощено до невозможности. Нужно иметь почту Gmail, да. И ещё придётся скачать специальное приложение для Android или iOS. В качестве жеста поддержки компания Google также дарит 2 месяца подписки Stadia Pro всем новоприбывшим пользователям и тем, кто уже эту самую подписку успел оформить за деньги.
рекламаНа период карантина Google также была вынуждена снизить качество транслируемого видеопотока с 4K до 1080p, но это уже совсем мелочи.
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