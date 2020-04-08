Компания Google решила запустить бесплатную версию сервиса Stadia. Сделано это, разумеется, на период пандемии коронавируса. Спешим огорчить настроившихся любителей всего бесплатного — в списке доступных стран России нет. Бесплатная версия доступна для жителей 14 стран.

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Зато с доступом к бесплатной версии Stadia всё упрощено до невозможности. Нужно иметь почту Gmail, да. И ещё придётся скачать специальное приложение для Android или iOS. В качестве жеста поддержки компания Google также дарит 2 месяца подписки Stadia Pro всем новоприбывшим пользователям и тем, кто уже эту самую подписку успел оформить за деньги.

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На период карантина Google также была вынуждена снизить качество транслируемого видеопотока с 4K до 1080p, но это уже совсем мелочи.