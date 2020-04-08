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Разработчики новых игр в Steam каждый год зарабатывают всё больше

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Компания Valve опубликовала в Steam новый интересный отчёт, где попыталась в подробностях рассказать, как обстоят дела с финансовыми показателями у новых игр. Если коротко — всё очень хорошо. Если верить данным Valve, то новинки в цифровом магазине с каждым годом зарабатывают больше. Более того, количество успешных в финансовом плане проектов тоже увеличивается с каждым годом. В опубликованной заметке содержится большое количество наглядных графиков, мы же расскажем и покажем самое интересное.

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Итак, в 2019 году игр, которые смогли заработать более 10 тысяч долларов США на старте продаж, стало в три раза больше по сравнению с показателями 2013 года. Собственно, по этому поводу у нас имеется первый график.

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БзЮЕщё один момент — ежегодный прирост проектов, которым удалось заработать более 10 тысяч долларов США в первые две недели. Valve отмечает, что большинство игр было более успешны в финансовом плане в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Таким образом, медианная игра 2019 года за первые две недели продаж заработала на 24% больше, чем медианная игра 2018 года. Но тут важно понимать, что успешные игры стали зарабатывать больше, тогда как менее популярные среди игроков проекты демонстрируют снижение финансовых показателей. Как итог — хорошие игры стали приносить доходов для своих создателей больше, а посредственное инди-барахло пользуется всё меньшим спросом. «Невидимая рука» рынка в действии.

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Очень интересно будет увидеть в конце 2020 года графики с теми же переменными — пандемия коронавируса должна внести свои коррективы, несомненно.

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Разработчики новых игр в Steam каждый год зарабатывают всё больше
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