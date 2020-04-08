Разработчики новых игр в Steam каждый год зарабатывают всё больше
Компания Valve опубликовала в Steam новый интересный отчёт, где попыталась в подробностях рассказать, как обстоят дела с финансовыми показателями у новых игр. Если коротко — всё очень хорошо. Если верить данным Valve, то новинки в цифровом магазине с каждым годом зарабатывают больше. Более того, количество успешных в финансовом плане проектов тоже увеличивается с каждым годом. В опубликованной заметке содержится большое количество наглядных графиков, мы же расскажем и покажем самое интересное.
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Итак, в 2019 году игр, которые смогли заработать более 10 тысяч долларов США на старте продаж, стало в три раза больше по сравнению с показателями 2013 года. Собственно, по этому поводу у нас имеется первый график.
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рекламаОчень интересно будет увидеть в конце 2020 года графики с теми же переменными — пандемия коронавируса должна внести свои коррективы, несомненно.
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