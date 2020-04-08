Разработчики шутера Call of Duty: Modern Warfare и его сетевого бесплатного ответвления Warzone представили трейлер третьего сезона для обоих проектов. В ролике, как вы понимаете, внимание уделяется запланированному контенту. Перейдём к нему.

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Итак, в игру добавили три новые карты: Talisk Backlot, Hovec Sawmill и Aniyah Incursion. Появился новый оперативник — Алекс. Отдельные «фишки» с картами припасены для владельцев PlayStation 4. Там игроки смогут посоревноваться на эксклюзивной карте Shoot House в режиме выживания. Если у владельца консоли имеется активная подписка PS Plus, то он может дополнительно рассчитывать на получение дополнительного снаряжения.

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В рамках третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare также получит новые скины для автомобилей, новое оружие (пистолет Renetti и винтовка SKS) и специальный режим для Warzone. Последний предоставляет возможность сыграть вчетвером. Вскоре будут добавлены новые карты для сетевого режима (Hardhat и Aisle 9), новое оружие и два сетевых режима (Reinfected Ground War и Gun Game Reloaded).

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Разработчики также предлагают обзавестись новым боевым пропуском в обмен на полезные игровые «плюшки». В общем, стандартно всё и ожидаемо, но фанатам должно «зайти».