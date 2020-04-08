Что Microsoft показала в свежем выпуске Inside Xbox: Grounded, Gears Tactics, геймплей новой игры от авторов No Man’s Sky и многое другое
Microsoft продолжила добрую традицию и в свежем выпуске Inside Xbox поведала свежую информацию о грядущих новинках. «Свежачка» не особо много, поэтому выпуск получился умеренной продолжительности, а данная заметка не будет давить своим объёмом текста. Итак, приступим сразу к делу.
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Нестандартный проект Grounded от знаменитой Obsidian Entertainment выйдет в свет 28 июля на PC (Steam и Windows Store) и Xbox One. Небольшой сюжетный трейлер прилагается. Напомним, что Grounded — это проект-«выживач», в котором мы будем играть за уменьшенных до размеров муравьёв людей и должны постараться выжить в крайне недружелюбном микромире. Если вы боитесь насекомых, то Grounded следует обойти стороной.
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Также на Inside Xbox показали игровой процесс The Last Campfire, милого проекта от студии Hello Games — создателей космосима No Man’s Sky. Проект можно назвать инди-разработкой внутри студии, поскольку за неё отвечает совсем небольшая группа разработчиков.
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В этом месяце пиратский экшен Sea of Thieves получит обновление Ships of Fortune, включающее в себя обновлённый соревновательный режим и систему репутации, а также различные новые возможности кастомизации.
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Пошаговая тактика Gears Tactics отправилась в печать: теперь релиз, запланированный на 29 апреля, теоретически, никуда не сместится. Разработчики уверяют, что их игру особенно оценят PC-игроки, ведь именно с расчётом на эту платформу и создавалась Gears Tactics.
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Есть и менее существенные новости. Например, на Xbox One уже доступен сборник Hotline Miami Collection, 5 мая на мобильных устройствах выйдет Forza Street, а подписка Xbox Game Pass скоро пополнится шестью новыми играми, в том числе Yakuza Kiwami и Football Manager 2020.
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