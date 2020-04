Microsoft продолжила добрую традицию и в свежем выпуске Inside Xbox поведала свежую информацию о грядущих новинках. «Свежачка» не особо много, поэтому выпуск получился умеренной продолжительности, а данная заметка не будет давить своим объёмом текста. Итак, приступим сразу к делу.

реклама

Нестандартный проект Grounded от знаменитой Obsidian Entertainment выйдет в свет 28 июля на PC (Steam и Windows Store) и Xbox One. Небольшой сюжетный трейлер прилагается. Напомним, что Grounded — это проект-«выживач», в котором мы будем играть за уменьшенных до размеров муравьёв людей и должны постараться выжить в крайне недружелюбном микромире. Если вы боитесь насекомых, то Grounded следует обойти стороной.

реклама

Также на Inside Xbox показали игровой процесс The Last Campfire, милого проекта от студии Hello Games — создателей космосима No Man’s Sky. Проект можно назвать инди-разработкой внутри студии, поскольку за неё отвечает совсем небольшая группа разработчиков.

реклама

В этом месяце пиратский экшен Sea of Thieves получит обновление Ships of Fortune, включающее в себя обновлённый соревновательный режим и систему репутации, а также различные новые возможности кастомизации.

реклама

Пошаговая тактика Gears Tactics отправилась в печать: теперь релиз, запланированный на 29 апреля, теоретически, никуда не сместится. Разработчики уверяют, что их игру особенно оценят PC-игроки, ведь именно с расчётом на эту платформу и создавалась Gears Tactics.

реклама

Есть и менее существенные новости. Например, на Xbox One уже доступен сборник Hotline Miami Collection, 5 мая на мобильных устройствах выйдет Forza Street, а подписка Xbox Game Pass скоро пополнится шестью новыми играми, в том числе Yakuza Kiwami и Football Manager 2020.