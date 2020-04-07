В феврале этого года стратегия Company of Heroes в адаптированном виде добралась до iPad. Замечательно, но потенциальная аудитория не столь крупна, как могла бы быть, поэтому сегодня компания Feral Interactive, отвечающая за портирование Company of Heroes на мобильные устройства, объявила о том, что версии для iPhone и устройств под управлением Android выйдут чуть позже в этом году.

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При этом версии для iPhone и iPad станут едиными — купив игру для iPad, повторно покупать её для iPhone не придётся.

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Стоит напомнить, что оригинал вышел в 2006 году на PC и во многом задал стандарты в жанре военных стратегий в реальном времени. Актуальный пользовательский рейтинг Company of Heroes в Steam составляет 97%.