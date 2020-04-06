На днях ремастер Saints Row The Third был обнаружен на страничках североамериканского рейтингового агентства ESRB, и вот, спустя совсем короткое время, как и следовало ожидать, разработчики официально представили «новинку» и огласили дату её выхода — 22 мая на всех актуальных платформах.

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Известно, что ремастер Saints Row The Third порадует улучшенной графикой, в частности, более реалистичным освещением, облагороженными моделями персонажей и более современными эффектами. Также в состав ремастера войдут все до последнего вышедшие для оригинальной игры DLC, коих в общей сложности накопилось более трёх десятков штук.

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Пока не вполне ясна ситуация с PC-версией Saints Row The Third Remastered: среди сервисов цифровой дистрибуции указан только Epic Games Store . Будет ли игра эксклюзивом, и если да, то как долго, пока не уточняется. Ценник на PC-версию по современным меркам вполне щадящий: 1 599 рублей.

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Оригинальная Saints Row The Third вышла в 2011 году и получила высоченные пользовательские отзывы, так что новость о скором релизе ремастера наверняка будет воспринята поклонниками франшизы с радостью.