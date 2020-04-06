ICQ New — очередная попытка Mail.ru Group вернуть интерес к древнему мессенджеру
Тщетные попытки «перезапустить» популярный некогда (лет 15 назад) мессенджер ICQ предпринимаются до сих пор. В эпоху доминирования Telegram и WhatsApp наблюдать за жалким существованием «аськи» было просто неприятно. А использование этой программы на постоянной основе можно считать своего рода вызовом для самого себя и окружающих коллег, друзей и близких. Нынешний владелец мессенджера, компания Mail.ru Group, предприняла ещё одну попытку оживить интерес к своему давнишнему активу. В общем, нам теперь предлагают опробовать ICQ New — это как старая ICQ, только лучше.
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Сходу отметим, чего интересного может предложить новая ICQ. Она использует особые алгоритмы для расшифровки голосовых сообщений и подготовки быстрых ответов. Поддержка каналов теперь тоже имеется. Особые технические вещи припасены для тех, кто вынужден работать удалённо — сегодня это особенно актуально.
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рекламаВ случае с большими группами пользователей важно помнить про приватность, об этом разработчики позаботились. Так, участники групповых чатов не смогут увидеть чужие номера телефонов, а доступ к таким группам оформляется по специальному подтверждению. Пользователь ICQ New может выдавать собеседнику только свой никнейм для поиска, без необходимости «светить» номер телефона. В группах можно даже специальные опросы устраивать для участников. Также будет видно, кто из участников группы прочитал сообщение.
рекламаICQ New умеет синхронизировать историю переписок между всеми устройствами, что давно есть в Telegram. Как и всё описанное выше, собственно. Пересылать, удалять редактировать сообщения и отвечать сразу нескольким собеседникам тоже теперь разрешается.
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Отдельная работа проделана с системой пересылки файлов. Фото и видео можно отправлять без сжатия, в оригинале. Пользователь ICQ New вправе сам выбирать, что сохранять на устройстве. Наконец, в обновлённой версии мессенджера появились боты и специальное API для их разработки. ICQ New доступна сразу на всех актуальных платформах. Есть для iOS и Android, компьютеров под управлением Windows, macOS и Linux. Веб-версия тоже имеется.
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