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Релиз карточной стратегии Legends of Runeterra от Riot Games состоится в самом конце апреля

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Компания Riot Games объявила о том, что её карточная стратегия Legends of Runeterra доберётся до релиза 30 апреля на PC и мобильных устройствах. Более того, разработчики сообщили о том, что достигнутый игроками в ходе открытого бета-тестирования прогресс будет сохранён и перенесён в релизную версию на всех платформах. Кроссплатформенная игра также поддерживается.

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Как сообщают разработчики, на релизе в Legends of Runeterra будет доступен новый набор из более чем 120 карт, а также новый регион, название которого пока держится в секрете.

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Всего же в релизной версии будет доступно семь регионов, тридцать пять чемпионов и более четырёхсот карт, режим рейтинговой игры, полная локализация на дюжину языков, включая русский, а также возможности персонализации.

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