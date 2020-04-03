Сравнение сцен из оригинальной Resident Evil 3 и ремейка записали на видео
После релиза ремейка любого популярного проекта всегда найдутся дотошные игроки или журналисты, которые обязательно сравнят его с оригиналом. Так и с Resident Evil 3 случилось. Ремейк поступил в продажу считанные часы назад. А на видеоканале популярного профильного издания IGN уже появился специальный ролик, в котором сравниваются похожие по сценарию сцены из оригинальной Resident Evil 3 и ремейка.
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Здесь надо понимать, что большинство сцен Capcom переделала полностью. То есть, враги, освещение, объекты и прочее — всё находится на иных местах и взаимодействует между собой совершенно иначе. Но все основные ключевые моменты остались, дух оригинала здесь имеется. Но вот пушка Гаусса — она какая-то смешная, не вызывает уважение. Но это наши придирки.
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Ремейка Resident Evil 3 доступен сейчас и в Steam. Там у игры имеется аж 83% рейтинга на основании более 2 500 рецензий.
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