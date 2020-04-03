Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Call of Duty Modern Warfare: выходные бесплатного доступа и дата начала третьего сезона

+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене

Несмотря на то, что релиз Call of Duty Modern Warfare в исторической перспективе состоялся совсем недавно, Activision уже сейчас решила, что имеет смысл провести в ней акцию «Бесплатные выходные». Итак, с сегодняшнего вечера и до 6 апреля, 20:00 по московскому времени все желающие смогут опробовать сетевой режим недавнего перезапуска франшизы. Доступ к игре предоставляется через клиент королевской битвы Call of Duty Warzone.

реклама

Впрочем, бесплатная версия мультиплеера Modern Warfare ограничена в плане свободы выбора: разработчики предоставят только карты Atlas Superstore (10 против 10) и Shoot House (6 против 6). В плане игровых режимов бесплатная версия не ограничена.

реклама

Вместе с тем разработчики сегодня объявили о том, что третий сезон Modern Warfare стартует восьмого апреля. Скорее всего, нас снова ждут новые карты, оперативники, оружие и прочие неотъемлемые части «сезонов» в некоторых современных сетевых шутерах.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

activision infinity ward call of duty modern warfare
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Call of Duty Modern Warfare: выходные бесплатного доступа и дата начала третьего сезона
+
Valorant от Riot Games мгновенно ворвалась на первое место «топа» Twitch
13
Красоты Мичигана в свежем видео SnowRunner
3
Ремейк Resident Evil 3 продемонстрировал более скромный старт в Steam, чем ремейк Resident Evil 2
5
Новый трейлер Skater XL — симулятора скейтбординга в раннем доступе
+
Новые скриншоты The Last of Us Part II демонстрируют впечатляющий уровень детализации
7

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 52
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 25
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
229
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
95
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
36
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
15
Корпус RGeek L80S - приятный mini-ITX сюрприз из Китая
11
Самые дорогие компьютерные корпуса - шары, яхты, столы, космос и футуризм
20
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
25
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов
49

Сейчас обсуждают

b00german
21:48
Этот клоун за 20 лет так и не смог уйти от экономики труба с ракетами))) Гениальный экономист сделал всех своих корешей миллиардерами, а 64% населения бедными и нищими. Как в Питере воровал в 90-е, та...
Путин назвал главное условие сокращения нефтедобычи
smaximaa
21:45
Прочитай свои сообщения, везде провокация Лол
Архитектура Zen 3 повысит производительность процессоров AMD на 10-15%
CoverLocker
21:44
Стоимость железа напрямую зависит от котировок нефти.
Путин назвал главное условие сокращения нефтедобычи
smaximaa
21:41
И самое главное, в 720р не играют)
Архитектура Zen 3 повысит производительность процессоров AMD на 10-15%
Xardazzz
21:40
весь 2000 год это прошлый век и прошлое тысячелетии. новый век и тысячелетие началось в только 2001 году. хотя безграмотные американцы, а за ними и весь мир отпраздновали в 2000. для проверки, погугли...
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
smaximaa
21:39
По твоей логике 9900к не нужен, раз у 8600к такая же производительность))
Архитектура Zen 3 повысит производительность процессоров AMD на 10-15%
TNT
21:38
Слишком сильно разогнали, теперь охлаждают. Ждем новость "как без последствий для экономики гнать на бабу и на начальника"
Путин назвал главное условие сокращения нефтедобычи
Жора Розгоняев
21:37
По разным подсчётам, запасов нефти на земле осталось на 50 лет. В случае временной заморозки добычи неплохая экономия будет
Путин назвал главное условие сокращения нефтедобычи
smaximaa
21:36
Когда кажется, креститься надо
Архитектура Zen 3 повысит производительность процессоров AMD на 10-15%
smaximaa
21:35
Жопиков, ты ли это?)
Архитектура Zen 3 повысит производительность процессоров AMD на 10-15%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем