Несмотря на то, что релиз Call of Duty Modern Warfare в исторической перспективе состоялся совсем недавно, Activision уже сейчас решила, что имеет смысл провести в ней акцию «Бесплатные выходные». Итак, с сегодняшнего вечера и до 6 апреля, 20:00 по московскому времени все желающие смогут опробовать сетевой режим недавнего перезапуска франшизы. Доступ к игре предоставляется через клиент королевской битвы Call of Duty Warzone.

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Впрочем, бесплатная версия мультиплеера Modern Warfare ограничена в плане свободы выбора: разработчики предоставят только карты Atlas Superstore (10 против 10) и Shoot House (6 против 6). В плане игровых режимов бесплатная версия не ограничена.

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Вместе с тем разработчики сегодня объявили о том, что третий сезон Modern Warfare стартует восьмого апреля. Скорее всего, нас снова ждут новые карты, оперативники, оружие и прочие неотъемлемые части «сезонов» в некоторых современных сетевых шутерах.