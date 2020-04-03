Новый трейлер Skater XL — симулятора скейтбординга в раннем доступе
Разработчики из Easy Day заняты в данный момент созданием Skater XL — это вполне состоятельная аркада, главной темой которой, как несложно догадаться, станет скейтбординг. К сожалению, до лучших представителей жанра этому проекту ещё далеко. В идейном плане Skater XL очень сильно схожа со Skate — дорогущим симулятором, продвижением которого в своё время занималась Electronic Arts.
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В то же время, Skater XL может порадовать фанатов нишевого жанра продуманным управлением и набором разнообразных карт. Оценить старания Easy Day сейчас можно двумя способами.
рекламаПервый бесплатный — нужно просмотреть свеженький трейлер. В нём нам показали прорайдеров. Это профессионалы, у которых в загашнике имеется много интересных трюков со зрелищными переходами и движениями. В ролике также засветилась новая карта — даунтаун Лос-Анджелеса.
рекламаВторой способ ознакомления со Skater XL предполагает совершение оплаты. Нужно «всего лишь» перейти на страничку игры в Steam и купить её, не забывая, что речь идёт о проекте в раннем доступе.У Skater XL, кстати, вполне хороший пользовательский рейтинг — 84% на основании более 3 500 рецензий.
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