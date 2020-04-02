Больше двух лет назад на свет появился симулятор пиратской жизни Sea of Thieves от студии Rare. За прошедшее время проект значительно развился, и вот, Rare вместе с покровителями из Microsoft решили наконец-то отвязать PC-версию проекта от эксклюзивности для Microsoft Store. По крайней мере, такие выводы можно сделать, обнаружив в Steam официальную страничку Sea of Thieves.

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Когда конкретно поклонники магазина дядюшки Гейба вместе с друзьями смогут сесть за штурвалы пиратских кораблей, не сообщается, но на Steam-страничке указано многообещающее «Скоро».