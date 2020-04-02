Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пиратский экшен Sea of Thieves готовится к скорому выходу в Steam

1
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене

Больше двух лет назад на свет появился симулятор пиратской жизни Sea of Thieves от студии Rare. За прошедшее время проект значительно развился, и вот, Rare вместе с покровителями из Microsoft решили наконец-то отвязать PC-версию проекта от эксклюзивности для Microsoft Store. По крайней мере, такие выводы можно сделать, обнаружив в Steam официальную страничку Sea of Thieves.

реклама

Когда конкретно поклонники магазина дядюшки Гейба вместе с друзьями смогут сесть за штурвалы пиратских кораблей, не сообщается, но на Steam-страничке указано многообещающее «Скоро».

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sea of thieves rare
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Square Enix выпустила для Final Fantasy IX обновление, удалившее игру с компьютера
+
Пиратский экшен Sea of Thieves готовится к скорому выходу в Steam
1
Теперь и в «Гвинте» есть боевой пропуск
+
Суд разрешил Activision использовать внедорожники HMMWV в играх серии Call of Duty
+
Успех Mount & Blade II превзошёл самые смелые ожидания разработчиков
7
Знакомые скайримские локации в геймплейном видео The Elder Scrolls Online — Greymoor
+
Mortal Shell — идейный наследник Dark Souls от авторов Call of Duty и Ghost of Tsushima
1

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 28
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 43
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 38
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 22
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
90
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
28
Технический осмотр моей видеокарты спустя три года непрерывной эксплуатации без обслуживания - мнение о GTX 1060 Xtreme Gaming 6G
44
Некроклокинг - максимальный разгон самой мощной видеокарты из 2011 года и тест в современных играх
26
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
14
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
28
Самые дорогие компьютерные корпуса - шары, яхты, столы, космос и футуризм
17
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
9
Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов
25
Экспресс-обзор мер безопасности российских компьютерных магазинов - где купить компьютер и не получить в нагрузку вирус
8

Сейчас обсуждают

mimigen
16:59
Я Вам отвечу, закрыв глаза на тон Вашего сообщения. Свою работу "одмина" я делаю сверх честно и усердно, уделяя на это много личного времени. Говно, подобное Вашему сообщению и пр. в комментах стараюс...
Процессоры Intel Core 10-го поколения Comet Lake-H должны разгоняться до 5 ГГц, но не смогут этого сделать – Тomshardware
Андрей Илясов
16:58
пиратская игра в стиме?... куда мир катится? 8-)
Пиратский экшен Sea of Thieves готовится к скорому выходу в Steam
VRoman
16:57
А что ты хотел увидеть? Ещё 8 неактивных ядер?
Кристалл восьмиядерного Intel Comet Lake-H показан крупным планом
RAZ13L
16:55
особенно если не включать и держать на столе
Технический осмотр моей видеокарты спустя три года непрерывной эксплуатации без обслуживания - мнение о GTX 1060 Xtreme Gaming 6G
VRoman
16:55
На ум приходит поговорка: лучше поздно чем никогда... Кто хотел уже купил. Остальные спокойно ждут 3000ю серию.
Выход новых мобильных Turing вызвал необходимость изменений в позиционировании продуктов NVIDIA
E1nher1
16:55
А в роботов этих можно за три дня еще как наиграться, даже покупать не надо.
Праздник во время самоизоляции продолжается - 5 бесплатных игр в Steam, которые нужно забрать: игра про огромных боевых человекоподобных роботов, Resident Evil Resistance, The Elder Scrolls Online
E1nher1
16:54
Вот Солдат хорошая игра. Поиграйте.
Праздник во время самоизоляции продолжается - 5 бесплатных игр в Steam, которые нужно забрать: игра про огромных боевых человекоподобных роботов, Resident Evil Resistance, The Elder Scrolls Online
E1nher1
16:53
Вот вам перевод, если нужно
Праздник во время самоизоляции продолжается - 5 бесплатных игр в Steam, которые нужно забрать: игра про огромных боевых человекоподобных роботов, Resident Evil Resistance, The Elder Scrolls Online
Алексей
16:52
и чем же 5g поможет? тоже самое что и 4g только быстрее. куда еще быстрее лол?
Продажи смартфонов могут упасть до 10-летнего минимума, но 5G спасёт их в будущем году
burobay
16:52
初恋日记
Праздник во время самоизоляции продолжается - 5 бесплатных игр в Steam, которые нужно забрать: игра про огромных боевых человекоподобных роботов, Resident Evil Resistance, The Elder Scrolls Online
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем