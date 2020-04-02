Через полтора месяца PC-версия The Elder Scrolls Online получит сюжетную главу-дополнение Greymoor, которая расскажет о появлении в провинции Скайрим вампирской угрозы и о том, как героям прошлого удалось её ликвидировать. Поскольку действие главы развернётся на территории провинции, ставшей местом действия самой популярной одиночной части серии The Elder Scrolls, то здесь сам Талос велел показать знакомые локации. Что и сделали журналисты WCCFTech.

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Важно напомнить, что события The Elder Scrolls Online по внутренней хронологии серии разворачиваются за тысячу лет до событий The Elder Scrolls V Skyrim, поэтому некоторые локации здесь сразу выделяются своими достопримечательностями, тогда как другие ещё пока либо вовсе не существуют, либо в будущем изменятся практически до неузнаваемости.

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Кстати, со вчерашнего дня и до 13 апреля в The Elder Scrolls Online проходят две недели бесплатного доступа. Скайримское дополнение Greymoor же выйдет 18 мая на PC и 2 июня на консолях, однако его небольшой пролог доступен в рамках вышеуказанной акции.