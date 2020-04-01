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СМИ: Разработчики Borderlands 3 не получат обещанных крупных премий

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Портал Kotaku, известный публикациями инсайдерской информации, впоследствии оказывающейся правдой, рапортовал о том, что сотрудники Gearbox Software не получат обещанных им премий за Borderlands 3 даже несмотря на тот факт, что игра оказалась вполне успешной.

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Но для начала небольшой ликбез. Номинальная оплата труда в Gearbox ниже средней по игровой индустрии, но это компенсируется премиями разработчикам за успешные релизы: 40 % от роялти распределяются на премии между разработчиками, тогда как 60 % остаются у компании и её руководства. Если верить различным донесениям, то премии («бонусы») за ту же Borderlands 2 в Gearbox достигали таких размеров, что многие сотрудники студии могли позволить себе покупку собственной недвижимости.

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Аналогичные бонусы были обещаны и за Borderlands 3, однако, как сообщают Kotaku сразу несколько пожелавших остаться анонимными сотрудников Gearbox, руководитель компании Рэнди Питчфорд заявил, что вместо бонусов аж с четырьмя—пятью нулями разработчики получат лишь небольшие премии.

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Если верить анонимным сотрудникам студии, то Питчфорд объяснил подобный расклад огромным, «раздутым» бюджетом Borderlands 3, в том числе связанным с переездом на движок Unreal Engine 4, затратами компании на открытие нового офиса и завышенными ожиданиями издательства. При этом продажи игры стали рекордными для франшизы.

Сама Gearbox уже прокомментировала ситуацию, заявив, что лишь скорректировала ожидания по размерам бонусов для сотрудников согласно сложившейся ситуации. Иными словами, премии будут, но не баснословные, как в своё время после Borderlands 2. Некоторые сотрудники Gearbox посчитали, что их «надули», заявив, что во многом именно осознание того факта, что их труд впоследствии будет щедро вознаграждён, и помогал им постоянно работать над игрой сверхурочно.

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gearbox software borderlands 3
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