От читерства в сетевых играх, особенно тех, что распространяются бесплатно или условно-бесплатно, никуда не деться, можно только сражаться — жестоко, беспощадно и бесцеремонно. Вот и королевская битва Call of Duty Warzone отчаянно сражается с этой геймерской заразой, о чём несколько часов назад рассказала студия Infinity Ward.

реклама

Самое главное — с момента релиза Warzone (10 марта) и на момент публикации заметки разработчики поймали и бессрочно заблокировали более 50 000 читеров по всему миру. Статистика «в вакууме» может выглядеть впечатляюще, но важно помнить, что по состоянию на 20 марта в Call of Duty Warzone попробовали сыграть свыше тридцати миллионов человек.

реклама

Как бы то ни было, разработчики будут вкладывать больше ресурсов в борьбу с нечистыми на руку игроками, дабы они не отравляли игровой процесс его честным участникам.