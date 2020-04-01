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В Call of Duty Warzone уже заблокировано более пятидесяти тысяч читеров

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От читерства в сетевых играх, особенно тех, что распространяются бесплатно или условно-бесплатно, никуда не деться, можно только сражаться — жестоко, беспощадно и бесцеремонно. Вот и королевская битва Call of Duty Warzone отчаянно сражается с этой геймерской заразой, о чём несколько часов назад рассказала студия Infinity Ward.

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Самое главное — с момента релиза Warzone (10 марта) и на момент публикации заметки разработчики поймали и бессрочно заблокировали более 50 000 читеров по всему миру. Статистика «в вакууме» может выглядеть впечатляюще, но важно помнить, что по состоянию на 20 марта в Call of Duty Warzone попробовали сыграть свыше тридцати миллионов человек.

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Как бы то ни было, разработчики будут вкладывать больше ресурсов в борьбу с нечистыми на руку игроками, дабы они не отравляли игровой процесс его честным участникам.

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