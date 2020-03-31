С момента выхода Half-Life Alyx прошло чуть больше недели, но игра уже основательно закрепилась в «топе» лучших PC-игр по версии агрегатора Metacritic. Имея 94-балльный профессиональный средневзвешенный рейтинг и 9,1-балльный пользовательский рейтинг, Half-Life Alyx разместилась на 17 строчке перечня лучших игр на платформе PC.

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Примечательно, что в двадцатке лидеров находятся пять игр от Valve, включая как героиню новости, так Half-Life, Half-Life 2, Portal 2 и сборник The Orange Box. Стоит отметить, что Half-Life Alyx разделяет 94-процентный рейтинг с такими без преувеличения великими проектами, как Diablo, Quake, Bioshock Infinite, GTA Vice City, The Elder Scrolls V Skyrim Civilization IV и другими.

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Пока сложно сказать, довольна ли Valve продажами Half-Life Alyx, учитывая её VR-эксклюзивность, но из сотни самых популярных Steam-игр проект уже давно вылетел. Все, кто хотели, игру уже прошли, а вот будет ли приток новых игроков — вопрос открытый.