Аппетит, с которым Cloud Imperium Games поглощает деньги, уже давно стал чем-то вроде «мема» в игровой промышленности. Настала пора вновь поговорить о вечном и посчитать чужие деньги, тем более что студия сама великодушно предоставила соответствующую информацию.

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На днях в своём корпоративном разделе новостей Cloud Imperium Games сообщила о том, что компании Calder Family Office, Snoot Entertainment и ITG Investment, которые ранее уже вкладывались в разработку Star Citizen, увеличили объём своих инвестиций в студию на дополнительные 17 250 000 долларов. Никаких изменений в руководстве при этом не произошло: совет директоров остался прежним, а «у руля» всё также Крис Робертс.

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