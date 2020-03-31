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Разработчики Star Citizen получили более $17 млн новых инвестиций

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Аппетит, с которым Cloud Imperium Games поглощает деньги, уже давно стал чем-то вроде «мема» в игровой промышленности. Настала пора вновь поговорить о вечном и посчитать чужие деньги, тем более что студия сама великодушно предоставила соответствующую информацию.

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На днях в своём корпоративном разделе новостей Cloud Imperium Games сообщила о том, что компании Calder Family Office, Snoot Entertainment и ITG Investment, которые ранее уже вкладывались в разработку Star Citizen, увеличили объём своих инвестиций в студию на дополнительные 17 250 000 долларов. Никаких изменений в руководстве при этом не произошло: совет директоров остался прежним, а «у руля» всё также Крис Робертс.

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Ранее вышеуказанные компании уже вкладывали в Cloud Imperium Games более 46 миллионов долларов. Также стоит напомнить, что львиную долю финансовых ресурсов компания всё же получает посредством пожертвований (краудфандинга), коих за многие годы набралось уже свыше $275 млн. Таким образом, используя элементарную арифметику, можно прийти к выводу, что всего на создание Star Citizen было собрано порядка 338 млн долларов США. Интересно, что произойдёт раньше — полмиллиарда или релиз игры.

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