Ghost Recon Breakpoint получила «пробник» и пропуск для друзей
Ghost Recon Breakpoint была официально признана Ubisoft провалом, и теперь компания хочет хоть как-то исправить ситуацию. Прибегли даже к беспрецедентным мерам. Так, отныне в игре вплоть до 16 июня текущего года действует система пропусков, благодаря которым обладатель копии Ghost Recon Breakpoint может пригласить бесплатно поиграть с собой до трёх друзей на той же платформе.
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Кроме того, теперь у Ghost Recon Breakpoint имеется пробная версия, ограниченная временем прохождения: не больше шести часов геймплея. Когда время выйдет, вариантов два: либо покупать свою копию, либо играть через пропуск от приятеля. В отличие от системы пропусков, «пробник» у игры остаётся навсегда.
рекламаМежду тем Ghost Recon Breakpoint планомерно обновляется, то есть свои обязанности даже перед крайне небольшой группой игроков разработчики выполняют. А это само по себе достойно уважения.
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