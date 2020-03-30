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Для стабилизации трафика Steam будет обновлять только запущенные за последние три дня игры

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Разные игровые компании в период пандемии коронавируса сталкиваются с повышенной нагрузкой на свои сервисы. Разумеется, Valve с их популярным магазином Steam столкнулась ровно с такой же проблемой. Чтобы оптимизировать работу цифровой площадки подопечные Гейба Ньюэлла решили временно внедрить небольшой техническое решение — отныне в Steam сразу будут обновляться только те игры, которые запускались в последние три дня. Таким образом Valve надеется убрать излишнюю нагрузку на серверы магазина.

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Тут нужно оговориться, что обновления будут получать все проекты из библиотеки пользователя. Но наиболее актуальные обновятся в первую очередь, тогда как другие получат свои апдейты в непиковое время с привязкой к местному времени игрока.

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Valve сейчас, равно как и другие компании, пытаются идти навстречу своим пользователям, делая их досуг в период пребывания на карантине максимально комфортным. Это важно, правда.

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