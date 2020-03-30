Разные игровые компании в период пандемии коронавируса сталкиваются с повышенной нагрузкой на свои сервисы. Разумеется, Valve с их популярным магазином Steam столкнулась ровно с такой же проблемой. Чтобы оптимизировать работу цифровой площадки подопечные Гейба Ньюэлла решили временно внедрить небольшой техническое решение — отныне в Steam сразу будут обновляться только те игры, которые запускались в последние три дня. Таким образом Valve надеется убрать излишнюю нагрузку на серверы магазина.

реклама

Тут нужно оговориться, что обновления будут получать все проекты из библиотеки пользователя. Но наиболее актуальные обновятся в первую очередь, тогда как другие получат свои апдейты в непиковое время с привязкой к местному времени игрока.

реклама

Valve сейчас, равно как и другие компании, пытаются идти навстречу своим пользователям, делая их досуг в период пребывания на карантине максимально комфортным. Это важно, правда.