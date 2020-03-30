DOOM Eternal обогнала Half-Life Alyx в еженедельном чарте продаж Steam
Valve опубликовала новый еженедельный чарт продаж Steam, из которого следует, что хоть Half-Life Alyx и является проектом крайне высокой степени эксклюзивности, но это не помешало ему попасть аж на вторую строчку чарта, уступив место лишь суперпопулярной новинке в лице DOOM Eternal.
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Десятка лидеров продаж в период с 22 по 28 марта выглядит следующим образом (в порядке убывания):
- DOOM Eternal;
- Half-Life Alyx;
- Grand Theft Auto V;
- Valve Index VR Kit;
- The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition;
- Last Oasis;
- Monster Hunter World Iceborne;
- DOOM Eternal Deluxe Edition;
- Divinity Original Sin 2 Definitive Edition;
- Resident Evil 3 (предварительный заказ).
рекламаСтоит отметить, что DOOM Eternal удерживает первое место в Steam-чарте уже вторую неделю подряд. Впрочем, и многие другие его участники здесь также далеко не впервые.
Что касается Half-Life Alyx, то вскоре после релиза от её показателей «онлайна» не осталось и следа. С пиковых 43 тысяч игроков «онлайн» новинки рухнул до столь низких показателей, что на момент написания данной заметки её не было даже в топ-100 самых популярных Steam-игр. Закономерный и ожидаемый итог.
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