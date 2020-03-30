Valve опубликовала новый еженедельный чарт продаж Steam, из которого следует, что хоть Half-Life Alyx и является проектом крайне высокой степени эксклюзивности, но это не помешало ему попасть аж на вторую строчку чарта, уступив место лишь суперпопулярной новинке в лице DOOM Eternal.

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Десятка лидеров продаж в период с 22 по 28 марта выглядит следующим образом (в порядке убывания):

DOOM Eternal;

Half-Life Alyx;

Grand Theft Auto V;

Valve Index VR Kit;

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition;

Last Oasis;

Monster Hunter World Iceborne;

DOOM Eternal Deluxe Edition;

Divinity Original Sin 2 Definitive Edition;

Resident Evil 3 (предварительный заказ).

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Стоит отметить, что DOOM Eternal удерживает первое место в Steam-чарте уже вторую неделю подряд. Впрочем, и многие другие его участники здесь также далеко не впервые.

Что касается Half-Life Alyx, то вскоре после релиза от её показателей «онлайна» не осталось и следа. С пиковых 43 тысяч игроков «онлайн» новинки рухнул до столь низких показателей, что на момент написания данной заметки её не было даже в топ-100 самых популярных Steam-игр. Закономерный и ожидаемый итог.