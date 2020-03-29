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В Steam появились рекомендованные системные требования ремейка Resident Evil 3

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Вскоре после официального анонса ремейка Resident Evil 3 на его Steam-страничке появилась информация о минимальных системных требованиях. Информация, конечно, важная, но неполная. И вот, на днях Capcom обновила страницу проекта в сервисе от Valve, добавив информацию и о его рекомендованных требованиях.

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Минимальные:

  • процессор: Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300 или лучше;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260X;
  • 64-разрядная операционная система Windows 7/8.1/10.
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе.

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Рекомендованные:

  • процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-9590 или лучше;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе.

Напоминаем, что ремейк Resident Evil 3 выйдет уже в грядущую пятницу, 3 апреля. А если не терпится, то можно пройти небольшую демоверсию.

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capcom resident evil 3 resident evil 3 remake
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Дружище, без обид, но ты сам недавно делал перепост своей же новости о ценах на красные процессоры: 1)https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/34499/amd-oficialno-snizila-ceny-na-processory-ryzen-300...
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