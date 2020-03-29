В Steam появились рекомендованные системные требования ремейка Resident Evil 3
Вскоре после официального анонса ремейка Resident Evil 3 на его Steam-страничке появилась информация о минимальных системных требованиях. Информация, конечно, важная, но неполная. И вот, на днях Capcom обновила страницу проекта в сервисе от Valve, добавив информацию и о его рекомендованных требованиях.
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Минимальные:
- процессор: Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300 или лучше;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260X;
- 64-разрядная операционная система Windows 7/8.1/10.
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе.
рекламаРекомендованные:
- процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-9590 или лучше;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе.
Напоминаем, что ремейк Resident Evil 3 выйдет уже в грядущую пятницу, 3 апреля. А если не терпится, то можно пройти небольшую демоверсию.
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