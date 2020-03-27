Пока крупные платформодержатели заранее предупреждают нас даже о мизерной возможности переноса релиза разрабатываемых их подопечными студиями проектов из-за карантинных мер, ребята из TaleWorlds Entertainment, напротив, делятся радостными известиями. Так, релиз их средневекового ролевого экшена с элементами стратегии Mount & Blade II Bannerlord в раннем доступе Steam состоится на день раньше, чем изначально планировалось: в грядущий понедельник, 30 марта в 13:00 по московскому времени.

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Как пишут разработчики, благодаря стараниям IT-отдела их компании им удалось продолжить работу над игрой из дома и успеть подготовить раннюю версию в срок, что и позволило пододвинуть релиз на чуть более раннюю дату.

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Авторы понимают, что карантинные меры могли ударить по кошелькам людей, поэтому решили в ближайшие две недели продавать раннюю версию Mount & Blade II Bannerlord с десятипроцентной скидкой.