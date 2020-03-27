Mount & Blade II Bannerlord выйдет в раннем доступе на день раньше, чем планировалось
Пока крупные платформодержатели заранее предупреждают нас даже о мизерной возможности переноса релиза разрабатываемых их подопечными студиями проектов из-за карантинных мер, ребята из TaleWorlds Entertainment, напротив, делятся радостными известиями. Так, релиз их средневекового ролевого экшена с элементами стратегии Mount & Blade II Bannerlord в раннем доступе Steam состоится на день раньше, чем изначально планировалось: в грядущий понедельник, 30 марта в 13:00 по московскому времени.
реклама
Как пишут разработчики, благодаря стараниям IT-отдела их компании им удалось продолжить работу над игрой из дома и успеть подготовить раннюю версию в срок, что и позволило пододвинуть релиз на чуть более раннюю дату.
рекламаАвторы понимают, что карантинные меры могли ударить по кошелькам людей, поэтому решили в ближайшие две недели продавать раннюю версию Mount & Blade II Bannerlord с десятипроцентной скидкой.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила