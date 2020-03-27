Один из самых ожидаемых проектов текущего года — ремейк Resident Evil 3 — выйдет ровно через неделю, и вполне логично, что Capcom именно сегодня решила опубликовать свежий видеоролик, посвящённый главной героине проекта, Джилл Валентайн. Как пишут разработчики в описании к видео, побег Джилл Валентайн из охваченного вирусом Раккун-сити сопряжён с опасностями, но, к счастью, у неё есть надёжные соратники, на которых можно положиться.

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Джилл Валентайн не только будет главным действующим лицом ремейка Resident Evil 3, её также в одном из будущих обновлений добавят в качестве выжившего в асимметричный мультиплеер Resident Evil Resistance.

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Релиз игры состоится 3 апреля, однако в некоторых регионах выход копий на физических носителях может задержаться из-за бушующего коронавируса. Весьма иронично, не находите?