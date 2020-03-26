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Красивый боевик Bright Memory, созданный одним человеком, вышел из раннего доступа Steam

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Экшен Bright Memory в первую очередь примечателен тем, что при всей своей технологичности и внешней привлекательности за его разработку отвечает всего один человек. Проект сначала пребывал в раннем доступе, но вчера вечером состоялся релиз версии 1.0, ознаменовавший собой снятие со Steam-странички игры таблички Early Access.

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Действие игры разворачивается в недалёком будущем, и по сюжету вымышленная террористическая организация SAI завладела древнейшими реликвиями, в основе которых находится таинственная субстанция, способная воскрешать мёртвых. Вернуть реликвии поручили Шелии, нашей главной героине и по совместительству агенту изначально и обнаружившей эти реликвии исследовательской организации SRO.

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К сожалению, миссия идёт не по плану, и Шелия по ошибке активирует квантовый транспортёр, в результате чего находящиеся поблизости перенеслись на Парящий остров — таинственный воздушный континент неподалёку от северного полюса.

Стоит отметить, что Bright Memory сейчас расценивается скорее как большая демоверсия перед релизом Bright Memory Infinite. Когда релиз случится, впрочем, пока загадка.

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