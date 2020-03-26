Красивый боевик Bright Memory, созданный одним человеком, вышел из раннего доступа Steam
Экшен Bright Memory в первую очередь примечателен тем, что при всей своей технологичности и внешней привлекательности за его разработку отвечает всего один человек. Проект сначала пребывал в раннем доступе, но вчера вечером состоялся релиз версии 1.0, ознаменовавший собой снятие со Steam-странички игры таблички Early Access.
реклама
Действие игры разворачивается в недалёком будущем, и по сюжету вымышленная террористическая организация SAI завладела древнейшими реликвиями, в основе которых находится таинственная субстанция, способная воскрешать мёртвых. Вернуть реликвии поручили Шелии, нашей главной героине и по совместительству агенту изначально и обнаружившей эти реликвии исследовательской организации SRO.
рекламаК сожалению, миссия идёт не по плану, и Шелия по ошибке активирует квантовый транспортёр, в результате чего находящиеся поблизости перенеслись на Парящий остров — таинственный воздушный континент неподалёку от северного полюса.
Стоит отметить, что Bright Memory сейчас расценивается скорее как большая демоверсия перед релизом Bright Memory Infinite. Когда релиз случится, впрочем, пока загадка.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила