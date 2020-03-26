Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирован Beyond The Wire — масштабный шутер в сеттинге Первой мировой войны

2
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке

Компания Offworld Industries, разрабатывающая находящийся уже почти 4,5 года в раннем доступе сетевой боевик Squad, анонсировала новый проект от находящейся под её крылом студии Redstone Interactive. Новинка называется Beyond The Wire и расскажет про боевые действия времён Первой мировой войны.

реклама

Согласно описанию, в Beyond The Wire нас ждут боевые действия с участием до пятидесяти игроков на команду, огромный арсенал огнестрельного оружия и оружия ближнего боя, с которым здесь будет связана уникальная система рукопашных сражений, много окопов и ужасов войны тех лет. Под ужасами разработчики подразумевают химическое оружие, а также множество кровавых эффектов.

реклама

Ранний релиз запланирован на этот год. Как долго проект пробудет в раннем доступе, пока можно лишь догадываться.

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Анонсирован Beyond The Wire — масштабный шутер в сеттинге Первой мировой войны
2
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
13
Премьера игрового процесса Rogue Company — сетевого боевика, который издают авторы Paladins
1
В свежем видео движка CryEngine вновь обнаружен намёк на ремастер Crysis
17
DOOM Eternal установила рекорд франшизы по стартовым продажам
6
Спидраннеры продолжают устанавливать рекорды скорости прохождения DOOM Eternal
20

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 89
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
20 марта 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
54
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
13
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
41
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
51
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
13
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
21
Флешбэк: Xiaomi Redmi Note 3 – смартфон, который смог
7
ADATA XPG в погоне за двумя зайцами
6
Самые популярные телефоны начала 2000-х: вернемся в прошлое
15
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
5

Сейчас обсуждают

NightMiRe
12:49
я из-за этой орущей рекламы больше не буду на сайт заходить, то всех перебужу ночью, то просто напугает.
Анонсирован Beyond The Wire — масштабный шутер в сеттинге Первой мировой войны
N1ghtwish
12:48
Так у АМД же глючные карты с кривыми драйверами, какой к ним может быть интерес?
Борьба с коронавирусом подогреет спрос на видеокарты NVIDIA
Сверхчеловек
12:48
сделай фото на их фоне и тогда поверим
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
Steinar Stolz
12:48
О, годно!
Анонсирован Beyond The Wire — масштабный шутер в сеттинге Первой мировой войны
Илья
12:47
А зачем сразу коммунизм? Он сейчас не популярен. А вот либеральная идеология также предполагает отмену интеллектуальной собственности.
Исходный код для AMD Big Navi и Arden был частично размещён на Github — хакер оценил данные в 100 миллионов долларов
Sayros
12:44
настройки графики это не маркетинг. Ты провел тестирование и ничего не понял. В современных играх при увеличении настроек графики во сномном улучшаются тени и свет они становятся более сложные более к...
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
Melofon
12:43
Вот вот, там различие в объёме памяти в некоторых играх имеет основное влияние.
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
Равиль Хабиахметов
12:36
как и порт micro-USB
Nokia 1.3 анонсирован в России – первый в мире смартфон с Google Camera Go
Sayros
12:32
конечно подогреет, только у людей не будет денег, чтобы купить новые ВК
Борьба с коронавирусом подогреет спрос на видеокарты NVIDIA
Sergej V
12:30
будет по традиции на консоли и анонс к старту новых консолей, то есть осенью.
Анонс GTA VI может состояться в ближайшее время
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем