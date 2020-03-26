Компания Offworld Industries, разрабатывающая находящийся уже почти 4,5 года в раннем доступе сетевой боевик Squad, анонсировала новый проект от находящейся под её крылом студии Redstone Interactive. Новинка называется Beyond The Wire и расскажет про боевые действия времён Первой мировой войны.

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Согласно описанию, в Beyond The Wire нас ждут боевые действия с участием до пятидесяти игроков на команду, огромный арсенал огнестрельного оружия и оружия ближнего боя, с которым здесь будет связана уникальная система рукопашных сражений, много окопов и ужасов войны тех лет. Под ужасами разработчики подразумевают химическое оружие, а также множество кровавых эффектов.

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Ранний релиз запланирован на этот год. Как долго проект пробудет в раннем доступе, пока можно лишь догадываться.