Карточная игра «Гвинт», выделенная в своё время в отдельный проект из The Witcher 3 Wild Hunt, уже несколько лет радует обладателей PC и консолей, а в конце октября прошлого года добрался до iOS с намерением выйти на Android в марте этого года. И вот, указанный день настал: теперь владельцы Android-смартфонов тоже могут приобщиться к достойному проекту.

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Стоит напомнить, что актуальными CD Projekt RED считает только версии «Гвинта» для PC, iOS и Android; версии для консолей больше не поддерживаются по причине их крайне небольшой пользовательской базы.