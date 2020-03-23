До выхода ремейка Resident Evil 3 осталось меньше двух недель, поэтому поклонники франшизы сейчас пребывают в приятном состоянии ожидания чего-то хорошего. Тем временем в Сети всплыл список трофеев (достижений) для PlayStation 4-версии игры, одно из которых называется Parked in Double File, и суть которого заключается в прохождении игры менее чем за два часа.

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Любопытно, что Capcom не называла примерную продолжительность прохождения ремейка Resident Evil 3. Впрочем, вряд ли она ниже, чем у ремейка Resident Evil 2, который проходился в среднем за восемь часов.

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Ремейк Resident Evil 3 выйдет 3 апреля на всех актуальных платформах, и, видимо, разработчики и издатель просто не хотят портить нам сюрприз.