Mortal Kombat (2011) сняли с продажи в Steam
Внимательные пользователи Steam из числа любителей файтингов обратили внимание на то, что со Steam-странички полного издания Mortal Kombat (2011) пропала кнопка «Купить», вместо которой теперь висит уведомление о том, что по запросу издателя данный продукт больше не продаётся в сервисе Valve.
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Официально изъятие игры с продажи издатель не прокомментировал, но фанаты Mortal Kombat выдвинули предположение, что это событие стало следствием перехода прав на франшизу «Кошмар на улице Вязов» от Warner Bros. к наследникам её создателя Уэса Крэйвена. Дело в том, что Фредди Крюгер является одним из так называемых гостевых персонажей Mortal Kombat (2011).
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