Чехи из Bohemia Interactive опубликовали данные за 2019 год. Если коротко, то у студии всё хорошо: DayZ до сих пор активно покупают, ArmA 3 тоже пользуется спросом. А теперь разберёмся в этом поподробнее.

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Удивительно, но продажи DayZ есть, они неплохие. Проект в прошлом году появился на консолях. В 2019-м году его купили более 1,1 миллиона раз, общий тираж превысил отметку в 5,8 миллионов копий. Дополнение «Ливония» было куплено 400 тысяч раз. Или вот ArmA 3. за прошедший год она нашла 2,6 миллиона покупателей. Общий тираж превысил отметку в 5,5 миллиона копий.

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Общие итоги Bohemia Interactive выглядят так: продано 4,5 миллиона копий игр, заработано 68 миллионов долларов. И никакие ранние доступы никого не смущают. В нынешнем году разработчики поставили перед собой довольно амбициозную задачу: доделать свой амбициозный движок Enfusion. На данную технологию возлагаются особые надежды, ведь она станет прочным (ли?) фундаментом для новых проектов Bohemia Interactive.